Internacional conquista Brasileiro Feminino Sub-18

O Internacional conquistou nesta quinta (17) o título do Campeonato Brasileiro Feminino sub-18 após empate em 1 a 1 com o São Paulo. A conquista da equipe gaúcha foi obtida porque as coloradas venceram, por 1 a 0, a partida de ida da final.

No jogo realizado nesta quinta no Pacaembu, o Internacional abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. A lateral Belinha aproveitou bola que sobrou na área do São Paulo para fazer 1 a 0.

Com a desvantagem no placar o São Paulo partiu em busca da virada. E conseguiu empatar aos 39 minutos do segundo tempo. Milena, que entrou no segundo tempo, deixou tudo igual.

A partir daí a equipe gaúcha jogou com inteligência para garantir o empate, e o título Brasileiro Feminino sub-18.

