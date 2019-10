Ainda sem técnico, Inter visita o Avaí buscando retomar as vitórias

Ainda sem a definição ou qualquer manifestação pública sobre o novo comandante, o Inter volta a campo para encerrar o jejum de cinco jogos sem vitória e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Para isso, o time do interino Ricardo Colbachini vai a Florianópolis para enfrentar o Avaí, às 19h15min, na Ressacada. A novidade no grupo será Paolo Guerrero, que se juntará ao grupo em Santa Catarina.

Ontem, os dirigentes do clube que foram a Buenos Aires retornaram ao Brasil sem uma definição. Especula-se que o técnico Eduardo Coudet aceitou o projeto para dirigir o Colorado, mas se apresentará no clube apenas em 2020. Enquanto o argentino encerra o ano no comando do Racing, Colbachini deve seguir à frente da equipe colorada.

A novidade no último treino antes da viagem para a capital catarinense foi Bruno Fuchs. Após defender a seleção brasileira olímpica, o defensor se reapresentou, treinou normalmente ontem e deve ser titular, já que Víctor Cuesta cumpre suspensão, por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Assim, Fuchs formará dupla de zaga com Roberto.

Outras ausências são Rafael Sobis, Rodrigo Moledo e Emerson Santos, todos lesionados. O volante Rodrigo Lindoso e o meia Nonato, ambos com dores, estão sendo reavaliados a cada dia para saber se terão condições de jogo em Florianópolis.

Para o confronto de hoje, Colbachini deve contar com o retorno de Guerrero, que disputou dois amistosos com a seleção do Peru, e vai se integrar à delegação. O também atacante William Pottker também será relacionado para a partida.

O treinador interino evitou confirmar a escalação do time ao fechar a atividade, algo rotineiro na metodologia de Odair Hellmann. Mesmo assim, o Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Roberto e Zeca; Lindoso (Bruno Silva), Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guerrero (Guilherme Parede).