Grêmio prioriza sócios nas primeiras 24 horas de venda de ingressos do confronto com Flamengo

Um dia depois de divulgar a venda de ingressos para sócios e não sócios para o confronto com o Flamengo que vale a vaga para a final da Libertadores, o Grêmio comunicou nesta sexta-feira mudança em parte dos planos . Os sócios terão uma vantagem na largada da venda física e on-line, que começa às 14h de segunda-feira (14). Serão 4 mil ingressos para o jogo em 23 de outubro, no Maracanã, no Rio.

O clube anunciou pelo seu site "a onda de venda exclusiva para sócios". O Grêmio explicou que fez "um ajuste com o Flamengo e a Imply" restrito à partida. "Será feito um aprimoramento no sistema de vendas, oferecendo uma onda exclusiva para os sócios do clube por 24 horas", diz a nota.

A prioridade aos associados até das 14h de terça-feira (15). A partir das 14h01min, a venda será aberta ao público geral. Outra orientação é que cada matrícula terá direito a um ingresso. Antes, cada pessoa poderia comprar dois. Este número valerá apenas para quem não é sócio.

Os ingressos vão custar R$ 200,00, e a meia entrada R$ 100,00 (estudantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes à família de baixa renda, idosos com 60 anos ou mais, jovens de até 21 anos e portadores de necessidades especiais).

Detalhe importante: a venda presencial, que será na Arena, vai durar apenas nove horas - na segunda, das 14h às 19h, e das 10h às 14h, na terça. Com isso, pode ser mais viável e aumentar as chances de conseguir arrematar um ingresso pela venda on-oline. A venda será pelo gremio.eleventickets.com

A venda on-line terá acréscimo de 10% no valor final da taxa de conveniência. Ao concluir a compra, a página gera um voucher para ser trocado em Porto Alegre, até o dia 21, ou no Rio, entre os dias 22 e 23, dia do jogo. Na Arena, a compra é na bilheteria ao lado do Portão 2, no acesso ao estacionamento E1.