Grêmio começa venda de ingressos na segunda para jogo contra Flamengo

venda da cota de ingressos para torcedores gremistas assistirem ao jogo decisivo do Grêmio contra o Flamengo, no Maracanã, começa na próxima segunda-feira (14). O Grêmio informa que os 4 mil ingressos previstos para a torcida tricolor, seguindo o acordo de reciprocidade firmado entre os clubes, serão nas formas presencial e on-line. A vaga para a final da Libertadores será decidida na noite do dia 23. A final será no Chile, em novembro.

A venda abre às 14h, tanto na internet como na Arena. A oferta pela web busca atender à demanda de gremistas que residem em várias regiões. Segundo o clube, é uma iniciativa inédita. Torcedores poderão comprar pelo gremio.eleventickets.com

A comercialização física será nas bilheterias da Arena em Porto Alegre. O valor do ingresso será de R$ 200,00, e de R$ 100,00 para segmentos com meia-entrada (estudantes, jovens de 15 a 29 anos de baixa renda, idosos com 60 anos ou mais, jovens de até 21 anos e portadores de necessidades especiais).

As duas operações terão início às 14 horas da segunda-feira. O acesso pode ser feito com os dados de sócio do clube ou através das contas de Google ou Facebook. Cada CPF tem direito à compra de dois ingressos.

A venda on-line terá acréscimo de 10% no valor final da taxa de conveniência. Ao concluir a compra, a página gera um voucher para ser trocado em Porto Alegre, até o dia 21, ou no Rio, entre os dias 22 e 23, dia do jogo.

Na Arena, a compra é na bilheteria ao lado do Portão 2, no acesso ao estacionamento E1. A venda física vai até dia 21 ou enquanto houver ingressos das 10h às 19h - apenas no dia 14 vai das 14h às 19h. No dia 16, não haverá venda por causa do jogo do Grêmio com o Bahia. O limite para comprar é de dois bilhetes por CPF.

Resumo da venda para Grêmio e Flamengo no Rio:

Modalidades: presencial (Arena) e pela internet

Período: abre às 14h do dia 14 (presencial e on-line) e vai até 21 de outubro ou enquanto houver ingressos.

Preços: R$ 200,00 (inteiro) e R$ 100,00 (meia entrada para estudantes, jovens de 15 a 29 anos de baixa renda, idosos com 60 anos ou mais, jovens de até 21 anos e portadores de necessidades especiais). Na compra on-line, valor tem acréscimo de 10% de taxa de conveniência.

Como comprar: dados de sócio do clube ou através das contas de Google ou Facebook. Cada CPF tem direito a dois ingressos

Presenciais: venda na Arena é na bilheteria ao lado do Portão 2, acesso do estacionamento E1. Dia 14: 14h às 19h, e demais dias: 10h às 19h. Dia 16 não haverá venda por causa do jogo do Grêmio com o Bahia.

Troca de vouchers da compra on-line:

Porto Alegre: mesma bilheteria de venda de ingressos na Arena

mesma bilheteria de venda de ingressos na Arena Rio: dias 22 e 23 das 10h às 19h na Barbearia do Zé (rua Bolívar, 80, Loja E - Copacabana)

O jogo decisivo

No Rio, um empate em 0 a 0 dará a vaga ao Flamengo. Resta ao Tricolor buscar uma vitória simples ou um empate com mais gols. A repetição do placar leva a decisão para os pênaltis. A final da Libertadores será em 21 de novembro em Santiago, no Chile. Será apenas um jogo.