Vitória para entrar na briga pelo G-6

Se, na Arena, houve show na noite de ontem, o mesmo não se pode dizer do que aconteceu no estádio Centenário, em Caxias do Sul. No entanto, não foi necessário ao Grêmio dar espetáculo como a banda Iron Maiden fez na Capital para superar o Ceará por 2 a 1, em confronto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Grêmio já tem a mesma pontuação do Inter, que está em sexto na tabela, garantindo a última vaga para a pré-Libertadores de 2020.

O Grêmio não foi exuberante nos 45 minutos iniciais, mas tratou de ser eficiente. A maior posse de bola, porém, não impediu que o time de Renato Portaluppi corresse perigo com as tentativas de ataque do Ceará de Adilson Batista.

O Tricolor quase abriu o placar logo aos 16 minutos de jogo, quando David Braz mandou um chutaço de longe exigindo grande defesa do goleiro Diogo Silva. O Ceará tratou de responder aos 21, quando João Lucas avançou pela esquerda e bateu cruzado, mas parou nas mãos de Paulo Victor.

Antes do placar se movimentar para valer, tanto Grêmio quanto Ceará marcaram, aos 18 e aos 27, respectivamente, mas a árbitra Edina Alves Batista assinalou impedimento nos dois lances.

O gol gaúcho veio aos 34 minutos, por meio de Geromel, que retornou ao time em grande estilo. Luan cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro subiu alto para mandar de cabeça para a rede. O segundo veio aos 41, quando Maicon cobrou pênalti marcado sobre Tardelli e fez o 2 a 0.

Os visitantes, porém, não se deram por vencidos. Aos 43, após falha na saída de gol de Paulo Victor, a bola atravessou a área e foi parar na esquerda com Tiago Alves que alçou de novo e Fabinho cabeceou forte para descontar.

O confronto perdeu intensidade na etapa final. O Grêmio não forçou para ampliar o placar e o Ceará, por sua vez, não teve forças para buscar o empate. A melhor jogada gaúcha se deu aos 17 minutos, quando, após triangulação, Maicon tocou para Tardelli na linha de fundo dar passe açucarado para Luan na marca penal. O camisa 7 bateu de primeira por sobre o gol.

A vitória gremista quase se desfez aos 44 minutos. A defesa tricolor errou na saída de bola, Juninho Quixadá avançou e tocou na esquerda para Ricardinho que, cara a cara com Paulo Victor, mandou para fora, desperdiçando a última chance de gol do duelo.