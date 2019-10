Inter perde para o CSA e chega a quatro jogos sem vitória

A atuação foi muito ruim e o resultado, pior ainda. Depois de um primeiro tempo de domínio contra o CSA em Maceió na noite desta quarta-feira (9), pela 24ª rodada do Brasileirão, o Inter de Odair Hellmann teve uma segunda etapa desastrosa e acabou derrotado pela equipe comandada por Argel Fucks por 1 a 0. Já são quatro partidas sem vitória do Colorado.

Apostando em um esquema mais ofensivo do que costume quando joga longe do Beira-Rio, O técnico Odair Hellmann colocou um Inter com três atacantes – Neílton, Parede e Nico López - para encarar o CSA no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Os donos da casa começaram a partida apostando nas jogadas em velocidade para fustigar a defesa colorada. O Inter passou sem riscos pela tentativa inicial dos alagoanos de abrir o placar e, a partir dos 15 minutos de bola rolando, passou a controlar as ações.

Aos 19, Rodrigo Lindoso arriscou duas vezes de fora da área. Na primeira, o goleiro Jordi espalmou para o lado. A bola voltou para a entrada da área, onde estava o volante colorado que mandou para o gol de novo, e acertou a trave esquerda.

Mandando no jogo – os gaúchos tiveram 71% da posse de bola no primeiro tempo – o time de Odair Hellmann chegou a marcar duas vezes na etapa inicia, ambas as vezes por meio de Guilherme Parede, aos 26 e aos 35 minutos.

CSA voltou do intervalo, mais uma vez, tentando impor uma postura ofensiva. Logo aos sete minutos da etapa final, Odair tirou Neilton e colocou D’Alessandro em campo, buscando dar mais corpo ao meio de campo colorado e ganhar articulação no ataque.

Diferentemente da etapa inicial, as investidas dos donos da casa passam a levar algum perigo à defesa colorada, que deu espaços aos alagoanos. E foi em uma dessas investidas que Uendel derrubou Dawhan dentro da área: pênalti para o CSA. Na cobrança, aos 20, Jonatan Gomez chutou rasteiro no canto direito de Lomba e abriu o placar.

Depois do gol, os gaúchos buscaram o empate mais na empolgação do que na técnica ou na tática. Defendendo-se com segurança, os comandados de Algel Fucks resistiram as tentativas do Inter sem sofrer grande pressão e garantiram os três preciosos pontos que tiraram os alagoanos do Z-4.