Grêmio deve abrir até sexta venda de ingressos para jogo contra Flamengo no Rio

Gremistas que acalentam o desejo de assistir no Maracanã ao jogo de vida ou morte do Grêmio e suas pretensões de chegar a mais uma final de Libertadores devem ficar atentos. O Tricolor só aguarda a chegada dos ingressos reservados aos gremistas na partida do dia 23 contra o Flamengo, para divulgar quando e como será a venda dos 4 mil bilhetes.

Grêmio arrancou o empate em 1 a 1 , na Arena na semana passada, mantendo-se vivo na candidatura à vaga na final em novembro na campanha pelo tetracampeonato na Libertadores.

O Grêmio abrirá a venda no Rio Grande do Sul e no Rio. O número que será disponibilizado em cada local também será divulgado. Cada ingresso custará R$ 200,00. A expectativa é informar até sexta-feira (11) como será toda a operação, incluindo o dia de abertura da venda, que pode ser na sexta-feira mesmo.

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o rubro-negro no primeiro duelo na Arena, na semana passada, no dia 2. O jogo foi dramático. Depois de um primeiro tempo com total domínio do adversário, o time comandando por Renato Portaluppi voltou do intervalo com mais pegada e criou chances de marcar, mas acabou sendo surpreendido por um gol do adversário aos 23 minutos.

A reação gremista veio aos 42 minutos, quando tudo se encaminhava para uma derrota. Pepê conseguiu marcar e igualar o placar, para delírio da torcida gremista que lotou a Arena. Torcedores, na saída da partida na semana passada, mostraram que acreditam em resultado positivo na casa do adversário. Todos falam que a alma copeira do Tricolor vai entra em campo no Maracanã.

No Rio, um empate em 0 a 0 dará a vaga ao Flamengo. Resta ao Tricolor buscar uma vitória simples ou um empate com mais gols. A repetição do placar leva a decisão para os pênaltis. A final da Libertadores será em 21 de novembro em Santiago, no Chile. Será apenas um jogo.