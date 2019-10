Flamengo prioriza descanso antes de viagem para Porto Alegre

Às vésperas do duelo com o Grêmio, o descanso é a prioridade no Flamengo. Enquanto o Tricolor utilizou uma equipe reserva no final de semana, o time carioca jogou com os titulares contra o São Paulo, já que lidera o Campeonato Brasileiro. Para evitar maior desgaste, a comissão técnica resolveu cancelar o treino de ontem, antes da viagem para Porto Alegre. A delegação desembarcou no início da noite na Capital e rumou para um resort em Viamão, onde ficará concentrada até horas antes da partida.

Depois do jogo de sábado, o elenco se reapresentou no domingo e quem atuou por mais de 60 minutos realizou apenas trabalho regenerativo. A exceção foi o lateral-esquerdo Filipe Luís, que só entrou em campo contra o São Paulo na metade do segundo tempo.

O treinador Jorge Jesus divulgou uma relação de 26 jogadores para a viagem ao Sul do País. O número, maior do que o normal, se explica pelo fato da equipe seguir direto de Porto Alegre para Santa Catarina, onde enfrentará a Chapecoense, no domingo, pelo Brasileirão. Da lista de 30 nomes que podem disputar o torneio continental, apenas o meia Diego e o atacante Lincoln não embarcaram, ambos entregues ao departamento médico.