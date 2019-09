Chapa de grupo de Bolzan fica com 85% das vagas no Conselho Deliberativo do Grêmio

A eleição para o Conselho Deliberativo do Grêmio, considerada a maior da história do tricolor, garantiu 85% das vagas para a chapa 2, grupo mais diretamente ligado ao presidente Romildo Bolzan. A votação foi nesse sábado (28).

Foram 17.402 votos, mais de 16 mil pela internet. A Assembleia Geral renovou e empossou metade do Conselho Deliberativo para o mandato 2019/2025, informou o site do clube.

A Chapa 2, Todos Somos Grêmio com Romildo Bolzan, obteve 14.256 votos (85%) e elegeu 127 conselheiros titulares e 26 suplentes. A Chapa 1, Por um Grêmio de Todos, fez 2.604 votos (15%) e assegurou 23 conselheiros e quatro suplentes. Foram 42 votos brancos.

Bolzan tem apoio também da chapa 1 para renovar mais um mandato no comando. Mudança no estatuto permitiu que ele assuma mais três anos, ficando até 2022.

Um dos desafios de Bolzan, desde 2014 na presidência, será viabilizar a antecipação da compra da gestão da Arena, que depende do desfecho de uma negociação complexa, já alinhada com bancos e OAS, dona da gestora Arena Porto Alegrense e que construiu a Arena. Pelo contrato em vigor, o estádio passa ao tricolor em 2033.

O acordo aguarda aval da Caixa para garantias da incorporadora Karagounis sobre a execução de obras no entorno do estádio, ainda pendentes.

Bolzan detalhou a situação da antecipação do ativo e falou sobre o momento do Grêmio, briga pelo tetracampeonato da Libertadores e seu futuro político, já que é do PDT, foi prefeito em Osório e vem sendo cotado como nome pedetista ao governo gaúcho em 2022, em entrevista ao Jornal do Comércio