Renato faz 'tbt' com taça da Copa do Brasil de 2016, após derrota do Inter

Enquanto o grande rival e sua torcida amargavam a tristeza da perda do bicampeonato, Renato Portaluppi fez o post ao estilo de Renato Portaluppi. Na conta do Instagram, o técnico do Grêmio publicou a foto da taça da Copa do Brasil conquistada pelo tricolor em 2016 sobre o gramado da Arena e assinalou a gíria das quintas-feiras na rede social: "Hoje é dia de tbt".

Este tipo de post faz registro de uma lembrança. TBT, em inglês, é throwback thursday (algo como quinta-feira do retorno ou de lembrança de algo do passado). Renato escolheu uma imagem que fala por mil palavras. Seguidores, claro, reforçaram a provocação, tanto com os emojins divertindo-se com o post como exaltando o comandante tricolor.

A foto mostra a taça conquistada em 7 de dezembro de 2016 que significou o pentacampeonato tricolor na competição. O post no Instagram também foi feito no dia seguinte à data que marca os três anos da chegada da volta de Renato ao comando técnico.

Segundo o presidente do clube, Romildo Bolzan Jr, o troféu é o original que fica um ano com o vencedor, depois é substituído por uma réplica.

"Esta foto foi tirada no dia seguinte ao título, pelo fotógrafo do Grêmio, na parte da manhã. O gramado ainda estava sujo. E eu era o presidente", comentou, por mensagem, Bolzan. Sobre o que foi a conquista, o dirigente definiu: "Foi a redenção do Grêmio".