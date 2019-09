Renato Portaluppi deve ter Kannemann e Maicon diante do Santos na abertura do returno

Ausentes na vitória sobre o Goiás, domingo passado, o zagueiro Kannemann e o volante Maicon devem retornar ao time do Grêmio, neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, diante do Santos, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro

Os dois jogadores treinaram normalmente, nesta quarta-feira, e deverão ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi. O mesmo não vai acontecer com o lateral-direito Léo Moura, que se recupera de lesão e segue o tratamento com fisioterapia.

Durante a atividade, que teve portões abertos, Renato utilizou times mesclados e não deu dicas da equipe que vai utilizar no 20º compromisso do time gaúcho na competição nacional.

Um trabalho técnico foi feito com duas equipes se enfrentando no campo dividido em três quadrantes. O objetivo era manter todo o grupo dentro do mesmo quadrante, principalmente na parte do ataque e da defesa, simulando a pressão na saída de bola com a diminuição dos espaços. Depois, o campo foi diminuído e os toques na bola foram limitados, exigindo raciocínio e passes rápidos.

O elenco gremista volta aos treinos nesta quinta-feira à tarde, a partir das 15h, no CT Luiz Carvalho. O zagueiro Geromel, que se recupera de uma lesão na coxa direita, fica de fora. Paulo Miranda deve ficar com a vaga.

"A Vila Belmiro não assusta, temos jogadores experientes que já jogaram em vários estádios lotados. Claro que favorece ao time da casa, mas estamos preparados", disse o jogador, cotado para estar em campo e ajudar o time gaúcho a obter a terceira vitória consecutiva no Brasileiro.

Em oitavo lugar, com 28 pontos, o Grêmio tenta alcançar a zona de classificação para a Copa Libertadores. Por enquanto, o time que tem a última vaga é o São Paulo, com 32 pontos.