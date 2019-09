Inter anuncia que esgotaram os ingressos para final contra o Athletico-PR

O aviso era claro no fim da manhã deste sábado (14) no rodapé da página da plataforma digital onde estava sendo feita a venda de ingressos para sócios do Inter conseguirem um lugar na partida contra o Athletico-PR que vai decidir o campeão da Copa do Brasil. O Inter, que perdeu por 1 a 0 no primeiro confronto, precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis ou por mais para arrematar a taça

"Ingressos para a partida entre Internacional e Athlético-PR (18/09) estão ESGOTADOS". As letras maiúsculas servem mesmo para jogar um balde de água fria em quem ainda acalentava o sonho de obter um ingresso após resistir na fila de espera. Na sua conta no Twitter, o clube postou o aviso logo após as 11h.

Ingressos ESGOTADOS para a decisão da @CopadoBrasil. Nesta quarta, o Gigante vai rugir em busca do título. Vamos juntos, time e torcida. Vamo, Inter! #FinalCopaDoBrasil — Sport Club Internacional (@SCInternacional) 14 de setembro de 2019

O colorado enfrenta o Athletico-PR em casa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite de quarta-feira (18).

Plataforma de venda no site do Inter traz o aviso de 'ingressos ESGOTADOS'

Desde a manhã deste sábado (14), último dia para sócios conquistarem um lugar, o número de pessoas que estavam aguardando a vez manteve-se em mais de 14 mil. Neste sábado, puderam comprar sócios das categorias Campeão do Mundo, Nada vai nos Separar e Academia do Povo. Na quinta (12) e sexta-feira (13), o clube reabriu o check-in para categorias de sócios que entram nesse sistema, após queixas de muita gente que não estava conseguindo acessar.

Na quinta-feira (12), o clube havia divulgado uma nota em seu site buscando explicar o rateio de ingressos:

"O Beira-Rio tem capacidade para 50.842 pessoas. Do total, 43.266 lugares pertencem ao Inter – para este lote, os sócios podiam fazer a reserva pelo check-in. Torcedores de cadeira perpétua, de cadeiras locadas, Academia do Povo, torcidas organizadas e consulados somam 14.621 ingressos, todos entram na categoria de sócios. As tribunas, que não podem ser comercializadas por contrato, representam 1.085 assentos. Além disso, 2.700 ingressos são reservados a contratos do clube e de patrocinadores da competição. Há, ainda, uma reserva de cerca de 3.500 lugares para menores de idade. O restante é dividido entre a torcida visitante (2.300) e espaço para a BRIO (7.576). O clube trabalha ainda com um espaço de segurança como margem para eventual emergência."

Caso sobrasse ingresso, seriam disponibilizados lugares a modalidades associativas que não estavam nas categorias acima e com venda pela internet, como ocorreu neste sábado.