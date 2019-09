Com a cabeça na decisão da Copa do Brasil, Inter visita o Atlético-MG no domingo

O clima de decisão tomou conta do Inter nestas últimas semanas. Entretanto, o time precisa encarar os compromissos do Brasileirão em meio às finais da Copa do Brasil. E neste domingo, às 11h, o Colorado vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pela última rodada do primeiro turno da competição. A tendência para esta partida é de que a equipe seja totalmente de reservas, preservando os titulares da viagem para Minas Gerais.

Quem não participou da derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR treinou na manhã desta quinta-feira, no estádio Durival de Britto, do Paraná. À tarde, a delegação embarcou de volta a Porto Alegre, chegando sem muito alarde no aeroporto Salgado Filho. Na ida, a festa da torcida causou problemas logísticos no local, provocando o atraso de alguns voos. Nesta sexta-feira, o grupo se reapresenta, treina, e já embarca para Belo Horizonte. O técnico Odair Hellmann definirá quem fica na Capital se preparando para o duelo de volta com o Furacão, na próxima quarta-feira.

Enquanto isso, os torcedores buscam um lugar na grande final. Nesta quinta-feira, se esgotaram todos os ingressos para a área livre - sócios que precisam fazer check-in para ter acesso ao Beira-Rio. As entradas restantes estarão à disposição a partir das 10h de sábado. Serão comercializadas cadeiras locadas, com preços entre R$ 70,00 e R$ 200,00 para categorias de sócios que têm desconto e não sócios. Os torcedores poderão adquirir os ingressos através do site www.internacional.superingresso.com.br, do Portal de Voz (3103-6224) e nas bilheterias do Gigantinho. Os lugares pertencentes à empresa Brio, denominados Coração do Gigante, foram esgotados ainda na semana passada.