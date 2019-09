Departamento médico do Grêmio confirma lesão e Pedro Geromel para por três semanas

Após um longo período com o departamento médico vazio, as lesões voltam a preocupar o técnico Renato Portaluppi. Ontem, o clube confirmou a baixa de Pedro Geromel. O zagueiro apresentou uma lesão muscular de grau 2 no músculo adutor da coxa direita e não tem previsão de retorno. Este tipo de contusão costuma afastar o atleta dos gramados por, pelo menos, três semanas. Com isso, Geromel ficaria de fora do jogo de ida das semifinais da Libertadores, diante do Flamengo, na Arena, no dia 2 de outubro.

Já o quadro do lateral-direito Leonardo Gomes é bem mais grave. Após a contusão na partida com o Athletico-PR, que eliminou o Tricolor da Copa do Brasil, o jogador realizou exame de imagem que apresentou uma lesão ligamentar com ruptura completa do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Ele vai passar por cirurgia e não deve mais atuar nesta temporada.

As opções para suprir as ausências dos titulares devem começar a ser testadas neste domingo, às 16h, contra o Goiás, pela 19ª rodada do Brasileirão. Aliás, será a primeira partida do clube em um domingo à tarde na competição. David Braz entra na vaga de Geromel, enquanto que Galhardo assume a lateral-direita.

Depois de folgar na segunda-feira, o elenco se reapresentou ontem para iniciar a preparação para o duelo pelo nacional. A atividade foi basicamente voltada à preparação física. Os atletas foram separados em dois grupos, intercalando trabalhos na academia e corrida em torno do gramado.