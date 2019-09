Everton nega ansiedade para jogar na Europa e projeta reação do Grêmio

Principal jogador do Grêmio e um dos atletas de maior destaque do futebol brasileiro na atualidade, Everton negou que esteja frustrado por ter permanecido no clube gaúcho e afirmou que não está ansioso para jogar na Europa. O atacante disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, que haverá o momento certo para sair.

"Muito pelo contrário. No momento em que eu fosse sair, teria que ser algo bom para mim e para o clube, não algo que não agradou nenhuma das duas partes. Creio que não tenha porque ficar ansioso ou questionando. Creio que as coisas acontecem no momento certo", afirmou Everton, que, segundo o presidente Romildo Bolzan, recebeu duas propostas para sair: uma do Beijing Guoan, da China, e outra do Milan, ambas recusadas pelo clube.

Sem poder ajudar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, fase em que o time tricolor foi eliminado pelo Athletico-PR, pois estava suspenso, Everton deixou a eliminação para trás e projetou a reação Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 11 horas, o Grêmio encara o Cruzeiro no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada. A equipe gaúcha soma 22 pontos e ocupa apenas a 11ª colocação na tabela.

"Todos sabem da responsabilidade que temos nesse mês. A Libertadores vai demorar um pouco, então temos que nos recuperar no Brasileiro e somar o maior número de pontos possíveis para brigarmos no pelotão da frente. Tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer ainda", destacou.

TREINO - Depois de folgar na quinta-feira, dia seguinte à eliminação nas semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio voltou aos trabalhos na manhã desta sexta-feira. Foi o primeiro treino em preparação para o duelo diante do Cruzeiro.

A primeira parte da atividade na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG, foi fechada à imprensa. Quando o treino foi liberado os atletas finalizavam um trabalho de posse de bola. Na sequência, o auxiliar técnico Alexandre Mendes dividiu a equipe em três. Duas delas se enfrentavam em espaço reduzido e cada atleta só podia dar no máximo três toques na bola. O técnico Renato Gaúcho observou a atividade atentamente. No final, o treino foi fechado novamente para os atletas treinarem cobranças de pênaltis.

O zagueiro Pedro Geromel foi preservado por conta do desgaste físico e ficou na academia realizando exercícios físicos. Não é certo se será desfalque. Caso não possa atuar, David Braz deverá ser o titular ao lado de Kannemann. Os desfalques certos são o lateral-direito Leonardo Gomes e o volante Maicon. Os dois estão machucados e ficaram em Porto Alegre. A tendência é a de que Renato Gaúcho escale os titulares no duelo.

Depois de várias partidas atuando com uma equipe cheia de suplentes em meio aos mata-matas de outras competições, a prioridade voltará a ser o Brasileirão até o confronto da Copa Libertadores ante o Flamengo. O elenco ainda faz mais um treino no CT do Atlético antes de enfrentar o Cruzeiro. A atividade será na manhã deste sábado.