'Não jogamos nada', diz Renato

Após a desastrosa atuação na Arena da Baixada, coube ao técnico Renato Portaluppi dar as explicações a respeito do que se viu no gramado sintético do estádio do Furacão. O comandante foi direto quando perguntado sobre os motivos da desclassificação. "Aprendemos com as vitórias e com as derrotas. Não fizemos absolutamente nada para conseguir a classificação. Não jogamos nada. O Athletico-PR foi melhor que a gente e mereceu a classificação", disse depois da partida.

O treinador lamentou as ausências de Maicon (lesionado) e Everton (suspenso), dando, inclusive, uma alfinetada no atacante e principal jogador do time, dizendo que o Cebolinha tomou o terceiro cartão amarelo no confronto de ida, em Porto Alegre, em um lance infantil. "O Grêmio sente muito a falta do Maicon e do Everton, são dois jogadores fundamentais no nosso sistema de jogo. O Grêmio sabe o que faz com a bola, mas hoje, infelizmente, estivemos abaixo de tudo isso."

Sobre o polêmico lance que poderia ter resultado em um pênalti para os gaúchos logo no início do jogo, o treinador disse que, a seu ver, foi penalidade, mas reclamou principalmente dos critérios diferentes para lances iguais utilizados pelos árbitros.

"Sou totalmente a favor do VAR, mas o que tem de mudar são as regras do VAR. Pela imagem, o jogador do Athletico-PR está com o braço aberto. Cada um fala uma coisa. Na minha opinião, quando está com o braço aberto, está fazendo uso dele. Daqui a pouco terá outro lance e vamos ficar questionando se é pênalti ou não é. Cada rodada é uma coisa diferente. Eles têm de definir. Não é possível ficar na dúvida. Não pode cada rodada um juiz achar que tem uma rega e outro achar que tem outra."