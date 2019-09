Com boa vantagem, Grêmio vai à Arena da Baixada para confirmar vaga na decisão

O Grêmio inicia o jogo de hoje com um pé na decisão da Copa do Brasil. Como se não bastasse a tradição do Tricolor na competição - o clube quer chegar à sua nona final -, a vantagem obtida com a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR na Arena deixa o time de Renato Portaluppi muito próximo de mais uma disputa de título - seria a sexta em três anos do técnico no clube.

O Grêmio fez o último treino antes do jogo decisivo na manhã de ontem. O trabalho não teve a presença do volante Maicon, que deve ficar fora do jogo após não ir ao campo pelo segundo dia consecutivo por causa de dores musculares na panturrilha direita. O zagueiro Kannemann também foi ausência nesta atividade, mas deve ser confirmado entre os titulares.

Na vaga de Maicon, a tendência é a escalação de Rômulo. O volante entrou bem contra o Palmeiras, nas quartas de final da Copa Libertadores, na semana passada, no Pacaembu, onde os gremistas venceram por 2 a 1 para avançar no torneio continental. No ataque, Pepê substituirá Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Romulo, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; André. Três jogadores entram em campo pendurados e, se tomarem cartão amarelo, irão desfalcar o Tricolor na primeira partida de uma possível final: Kannemann, Matheus Henrique e Maicon.

A grama sintética usada na Arena da Baixada não é novidade, mas ainda causa preocupação. O goleiro Paulo Victor voltou a chamar a atenção para os cuidados que o time gaúcho deverá ter no confronto de hoje. "É um estádio moderno, bonito, mas não temos nem que ficar questionando. Claro que a bola fica um pouco mais viva, mais rápida, por ser sintético, mas não podemos reclamar de nada. É sempre difícil para a gente assim, por ser uma ocasião diferente, mas nada excepcional. O professor Rogério Godoy (preparador de goleiros do Grêmio) tem alguns mecanismos para treinarmos situação real do campo deles. Estamos trabalhando há 15, 20 dias para estarmos preparados para o que enfrentaremos", disse o goleiro tricolor, em entrevista coletiva.

Para o goleiro, o Grêmio precisa manter seu estilo de jogo, apesar da vantagem obtida no jogo de ida. "É um adversário difícil, vamos com todo respeito, muito bem treinada, com jogadores de alto nível. Precisamos ter a consciência de que não será um jogo fácil, independentemente da vantagem. Eles jogam em casa e com o torcedor ao lado", disse o atleta.

Desfalcado, Athletico-PR busca virada épica para chegar à segunda decisão

A tarefa do Athletico-PR na noite desta quarta-feira já é difícil por si só: reverter um placar desfavorável de 2 a 0 para o Grêmio. Junto a isso, porém, o Furacão precisa superar uma outra dificuldade. O técnico Tiago Nunes terá de montar a equipe que iniciará o confronto tendo 11 desfalques. De jogadores lesionados, passando por atletas suspensos, outros afastados por doping, alguns de fora por já terem jogado a Copa do Brasil, a atletas que foram emprestados pelo Grêmio e não poderão entrar em campo, o treinador terá de fazer malabarismo para escalar a equipe.

A seu favor, os paranaenses contam com o grito da torcida, que deve lotar a Arena da Baixada, e com o gramado sintético do estádio para chegar à final do torneio pela segunda vez (em 2013, o clube foi vice-campeão ao ser derrotado pelo Flamengo).

O Furacão encerrou a preparação para confronto na tarde de ontem, quando Tiago Nunes praticamente definiu o time com Santos; Khellven, Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Marcelo; Nikão, Rony e Marco Ruben.