Série B - Ontem, em Pelotas, na abertura da 21ª rodada, o Brasil venceu o Londrina por 1 a 0.

Seleção - O técnico Tite levou o grupo de jogadores a campo ontem, nos EUA, visando os amistosos contra Colômbia (sexta-feira) e Peru (dia 10). O trabalho foi no campus da Palmer Trinity School, a 45 minutos do centro de Miami. No entanto, não houve indicação de time.

Palmeiras - A direção agiu rápido para substituir o técnico Luiz Felipe Scolari, demitido na segunda-feira. O escolhido foi Mano Menezes, sem clube desde 8 de agosto, quando deixou o Cruzeiro.

Basquete - A seleção masculina conquistou ontem sua segunda vitória na Copa do Mundo disputada na China. Ao derrotar a Grécia por 79 a 78, o time garantiu a classificação para a segunda fase. Amanhã, às 5h, o Brasil encara Montenegro, pela última rodada do Grupo F.