Desfalcado de Everton, Grêmio treina sem Maicon e volante é dúvida para semifinal

O técnico Renato Portaluppi tem uma ausência e uma dúvida para escalar o time do Grêmio para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, diante do Athetico-PR. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Everton está fora do jogo, enquanto o volante Maicon, com dores musculares na panturrilha direita, não treinou nesta segunda-feira e assim a sua presença no confronto é vista como incerta.

Substituído no primeiro tempo do jogo com o Palmeiras na terça-feira passada, pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Pacaembu, Maicon passou este período seguinte ao duelo em tratamento e fisioterapia. Caso não se recupere, o meio-campista deve deixar a vaga para Rômulo. No ataque, o escolhido por Renato Portaluppi poderá ser Pepê.

Depois de uma semana em São Paulo, onde o time enfrentou Palmeiras e São Paulo, o elenco gremista se apresentou nesta segunda-feira para treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A primeira parte da atividade foi fechada para a imprensa, assim como o trabalho final de cobranças de pênaltis.

Após vencer por 2 a 0 na sua arena, com gols de André e Jean Pyerre no confronto de ida com o Athletico-PR, no último dia 14 de agosto, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença nesta quarta-feira para conquistar sua classificação à final da Copa do Brasil, competição em que soma cinco troféus (1989, 1994, 1997, 2001, 2016) e dois vice-campeonatos (1991, 1993 e 1995).

No último sábado, dia em que Renato Portaluppi poupou titulares visando este confronto decisivo na capital paranaense, o Grêmio empatou por 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi. Com o resultado, o time soma 22 pontos na 11ª posição do Brasileirão, no qual voltará a atuar no próximo domingo, às 11 horas, contra o Cruzeiro, no Mineirão.