Maicon não treina e segue como dúvida no Grêmio

O Grêmio não deve contar com o seu capitão para a partida decisiva de amanhã, às 19h,contra o Athletico-PR, em duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Ontem, Maicon não foi a campo, no penúltimo trabalho antes da viagem para Curitiba. Com dores na panturrilha direita, acabou substituído ainda no primeiro tempo na vitória sobre o Palmeiras, pela Libertadores, na terça-feira da semana passada. Desde então, ele segue em tratamento e é dúvida para o confronto com o Furacão.

A primeira parte do treinamento foi fechado à imprensa. Quando a entrada foi liberada, o volante gremista não estava no gramado. Caso Maicon não tenha condições, Michel e Rômulo brigam por uma vaga entre os titulares. Michel vem de lesão e retornou aos gramados no sábado, no empate sem gols com o São Paulo, pelo Brasileirão. Rômulo substituiu Maicon e cumpriu bem o que o técnico Renato Portaluppi pediu.

Outra baixa certa é Everton. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Para a sua vaga, o jovem Pepê é o mais cotado. Dessa forma, uma provável formação na Arena da Baixada pode ter Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Rômulo (Michel), Jean Pyerre, Alisson e Pepê; André. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 2 a 0, então pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim avança à decisão.

Considerado o amuleto da equipe, Alisson acha importante o reconhecimento do torcedor. "Fico feliz por ter feito gols decisivos esta temporada e no ano passado. Espero que continue assim", disse, sorrindo. Sobre o time ser apontado como o que joga o melhor futebol do Brasil, Alisson conta que as pessoas falam sobre isso com os atletas. "Trabalhamos para deixar o torcedor feliz, e até torcedores de outras equipes já me disseram que gostam de ver nossa maneira de jogar", afirmou.

Alisson comentou ainda as ausências de Everton e do capitão Maicon. "São jogadores muito importantes, de muita qualidade. Mas também temos que ressaltar que temos um grupo muito forte. Por exemplo, o Rômulo entrou muito bem lá em São Paulo", finalizou.