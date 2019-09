Lateral-direito Bruno aposta em Inter ofensivo diante do Cruzeiro

A vantagem obtida pelo Inter (vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão) no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil não ilude o lateral-direito Bruno para o segundo duelo, amanhã, às 21h30min, no Beira-Rio. O jogador, que já trabalhou com Rogério Ceni - quando este era goleiro e também como treinador - espera uma partida completamente diferente daquela disputada no dia 7 de agosto, em Belo Horizonte.

"O Rogério é um motivador. Ele gosta que o time dele atue com marcação forte e pressione o adversário. Vai ser um jogo difícil, perigoso. Com a ajuda do nosso torcedor, temos de buscar o resultado, atacar e não nos acomodar com a vantagem conseguida na primeira partida", analisou o lateral de 34 anos.

Bruno prevê um Inter com atitude agressiva e confiante desde o apito inicial, pois, na sua avaliação, se trata de um grupo preparado para grandes desafios. "Temos de entrar concentrados. Como se fosse uma decisão. Ir em busca sempre da última bola. Coisas grandes estão por acontecer e nós estamos preparados. Não podemos deixar escapar as oportunidades."

Ontem, o elenco voltou ao trabalho após a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, sábado, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O primeiro treino da semana foi dividido em duas partes. Enquanto os jogadores que iniciaram o confronto com o time carioca fizeram trabalhos físicos na academia seguidos por uma atividade mais leve no gramado, o restante do grupo treinou sob o comando de Odair Hellmann, que concentrou as atenções no setor ofensivo, exigindo movimentação e finalização.

O atacante Wellington Silva será o desfalque para encarar o Cruzeiro. O jogador cumpriu uma intimação criminal da Justiça de Valência e já viajou para a Espanha. Ele e todos os jogadores do Levante, clube que defendeu em 2011, ficarão à disposição para esclarecer uma suposta manipulação de resultado em jogo contra o Zaragoza, pelo campeonato nacional, livrando o adversário do rebaixamento. O Levante teria recebido cerca de € 1 milhão.