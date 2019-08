Gremistas na Expointer torcem para enfrentar o Inter na semifinal

Gremistas que estão passeando ou trabalhando na Expointer não escondem a alegria com a vitória sobre o Palmeiras e a vaga na semifinal da Libertadores, mas também mostram de que lado estão para o jogo decisivo do rival na noite desta quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre:

“Como dizem: não tá morto quem peleia. Esperamos o Inter na semifinal, para vencer e acabar com eles logo”, avisa o professor de Educação Física Marcos Ninow, que está Feliz não só porque é do município com o mesmo nome, mas por causa da vitória do tricolor, e que foi passear com o filho no Parque Assis Brasil, em Esteio.

O gremista Jackson Tomas, expositor de ovinos e que festejava desde cedo nesta quarta-feira (28) a vitória do time, preferiu apoiar a colorada Paloma Lino, que vende sorvetes bem em frente ao pavilhão onde Tomas expõe seus animais: “Acho que hoje vai dar Flamengo, mas queria que desse o Inter para mostrar a força do Rio Grande”.

Tímida, Paloma acredita que o seu ”timão” vai vencer por 3 a 0. Os dois querem a vitória. E, se der Grenal na semifinal, quem vence: “Inter”, diz Paloma, e “Grêmio”, desafia Tomas.

Belmiro Becker, aposentado de Ivoti, aposta em 2 a zero para o colorado que nos pênaltis se classifica. “O coração tá preparado”. Becker diz que esperava a vitória gremista, agora ele e a esposa Maria Bernardete Becker. “É força e cabeça. Estamos preparados”. A mulher faz torcida: “Sou colorada”. "Juntos venceremos”, anunciam.

O professor aposentado da Ufrgs na área de exatas Celso Toledo espera que o time reverta o resultado negativo no Rio e consiga a classificação. “Disciplina e foco”, cita Toledo, como virtudes que os colorados podem aprender com os rivais gremistas.

“Vou esperar o coirmão fazer o trabalho dele”, avisa o servidor público Alessandro Machado, que recomenda que o Inter encarne o espírito de copeiro do tricolor. “Tem de ser um pouco Grêmio.”