No Rio de Janeiro, Inter encara o Flamengo e o Maracanã lotado

Um clássico do futebol brasileiro, o confronto entre Inter e Flamengo ganha um peso ainda maior quando se trata de uma fase decisiva de Libertadores. Na noite de hoje, às 21h30min, os gaúchos vão encarar um Maracanã lotado - a previsão é de mais de 60 mil pessoas - no primeiro jogo com os cariocas pelas quartas de final do torneio continental. O grande mistério é a presença de Edenilson em campo.

O volante colorado está sem atuar desde a vitória sobre o Cruzeiro pela Copa do Brasil, dia 7, em Belo Horizonte. Edenilson nem viajaria para o Rio de Janeiro, mas está com o grupo e segue como dúvida para encarar o rubro-negro. O jogador passou esse período se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Caso realmente não tenha condições para atuar, Nonato e Bruno Silva são as principais opções para substituí-lo.

O outro mistério de Odair, que fechou os últimos treinamentos, está no ataque. Rafael Sobis pode iniciar entre os titulares, com Nico López indo para o banco de reservas. Dessa forma, a provável formação colorada tem Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson (Nonato ou Bruno Silva), Patrick, D'Alessandro e Sobis (Nico); Guerrero.

O jogo de hoje à noite marcará também a primeira vez de Guerrero contra o Flamengo, seu ex-clube, o qual defendeu em 115 jogos, marcando 43 gols. O peruano deixou a Gávea insatisfeito pela falta de apoio no caso de doping que ocorreu durante às eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, por sua seleção.

Do lado rubro-negro, a baixa de última hora foi Gabigol. Com dores musculares na coxa esquerda, o artilheiro não foi relacionado e desfalcará o time do técnico português Jorge Jesus. Ele havia se recuperado, tanto que participou da goleada sobre o Vasco por 4 a 1, sábado, pelo Brasileirão. O jogador, inclusive, marcou dois gols. Éverton Ribeiro e Berrío surgem como opções. O Mengão pode ir a campo com Diego Alves; Rafinha, Thuler, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuellar e Arão, Arrascaeta e Gerson; Berrío (Éverton Ribeiro) e Bruno Henrique.