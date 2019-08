Fla veta Gabigol, e Inter aguarda Edenílson para Libertadores

O Flamengo vai encarar o Internacional a partir das 21h30 desta quarta-feira (21), no Maracanã, pelo primeiro jogo nas quartas de final da Libertadores, sem Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro do time rubro-negro na temporada, com 24 gols em 34 partidas disputadas.

De acordo com o informe do clube, o atacante acusou dores musculares e fará trabalhos individualizados no CT. No último sábado (17), o camisa 9 flamenguista foi o autor de dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Além dele, Diego e Lincoln estão aos cuidados do departamento médico.

Por outro lado, o técnico Jorge Jesus terá à disposição o zagueiro Rodrigo Caio, recuperado problema muscular na coxa esquerda, e o atacante Vitinho, que teve uma lesão no joelho esquerdo. O setor ofensivo ainda terá como opção Bruno Henrique, Berrío, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta e Reinier.

Já o Inter aguarda para saber se poderá contar com o volante Edenílson, em tratamento de lesão muscular na coxa direita. O jogador embarcou para o Rio nesta terça (20), junto ao restante do grupo colorado. No dia da partida, ele será reavaliado e seguirá o protocolo. A tendência, porém, é que fique fora do compromisso.

Com Edenílson, foram 23 jogadores do Inter relacionados -entre eles, Rodrigo Lindoso, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo. O também volante Rodrigo Dourado, com dores no joelho esquerdo, segue fora.

O Inter realizou dois treinamentos com portas fechadas em Porto Alegre nos últimos dias. O mistério na equipe ainda mantém a dúvida no setor ofensivo entre Rafael Sobis e Nico López.

Flamengo:

Diego Alves; Rafinha, Thuler (Rodrigo Caio), Pablo Marí e Filipe Luís; Gustavo Cuéllar (Everton Ribeiro), Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Berrío. T.: Jorge Jesus

Internacional: