André e Kannemann revelam 'aula' de Renato contra a catimba do Palmeiras

O técnico Renato Portaluppi preparou o elenco do Grêmio para não cair na catimba do Palmeiras, nesta terça-feira, às 21h30, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O atacante André e o zagueiro Kannemann revelaram a "aula" do treinador contra a experiência do time de Luiz Felipe Scolari.

"Ele (Renato) já passou tudo isso para a gente. Sabemos que o Palmeiras é um time acostumado a competir e a ser campeão, assim como o Grêmio, que sabe decidir. Vamos entrar focados", disse o atacante André, que está bastante motivado pelo fato de ter voltado a marcar, após um período de jejum de gols. Foi dele um dos gols do Grêmio contra o Athletico-PR no confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil.

"Sabemos que vai ser um duelo duro. Vamos ter de fazer um jogo físico e também técnico. É uma partida que precisamos procurar jogar o tempo todo. Temos de ter a bola. Não podemos perder a concentração em nenhum instante", afirmou o zagueiro argentino Kannemann.

Os gremistas fizeram previsões diferentes para o jogo, mas destacaram a importância de conquistarem alguma vantagem para o confronto de volta. "Acho que o mais importante é não levar gol em casa. Se ganhar de 1 a 0 é importante. Mas é bom lembrar que a decisão não acaba amanhã (nesta terça-feira)", disse André. "Penso que temos de vencer. Uma vitória no primeiro jogo é muito importante para levar a vantagem para São Paulo", afirmou Kannemann.

Os dois jogadores aprovaram a escalação do árbitro argentino Patricio Lostau para dirigir o duelo na Arena do Grêmio. Para eles, a presença de um juiz estrangeiro inibirá as reclamações dos jogadores.

"Nós vimos no sábado, que depois que o Palmeiras fez o gol, alguns jogadores começaram a se jogar no chão, fazer cera. Com uma arbitragem internacional, acho que o comportamento será diferente", afirmou André, referindo-se ao empate, por 1 a 1, pelo Brasileiro, no sábado. "Acho que vai ser um jogo muito disputado e será importante uma boa atuação do árbitro", acrescentou Kannemann.

Renato Portaluppi voltou a fechar o treino desta segunda-feira à tarde, mas é praticamente certo que o treinador deverá repetir a mesma formação que derrotou o Athletico-PR, semana passada, por 2 a 0, pelo duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Com isso, Renato deve escalar o Grêmio com: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.