Grêmio empata com golaço de David Braz no fim e Palmeiras cai para o 3º lugar

Três dias antes de se enfrentarem pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, Grêmio e Palmeiras entraram em campo com times cheios de reservas e empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde saiu na frente, mas o Tricolor marcou aos 42 minutos do segundo tempo com um golaço de David Braz para assegurar a igualdade.

O Palmeiras agora está há seis jogos sem ganhar no Brasileiro e caiu para terceiro lugar na tabela. Tem os mesmos 30 pontos do Flamengo, mas com uma vitória a menos. São dois pontos de diferença para o líder Santos, que joga neste domingo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O Grêmio, por sua vez, aumentou para cinco jogos o jejum de vitórias no campeonato. A equipe tem 18 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela. O foco da equipe no momento está na Libertadores e na Copa do Brasil.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 13 minutos da etapa inicial. Em contra-ataque rápido, Hyoran lançou para Dudu, que cortou David Braz e chutou rasteiro de pé esquerdo para marcar. O empate aconteceu só aos 42 minutos do segundo tempo, com uma bomba de David Braz de fora da área que acertou o ângulo de Weverton.

Após abrir o placar cedo, o Palmeiras fez o jogo que gosta: ficou atrás, não deu espaços e saía em velocidade com Hyoran, Raphael Veiga e Dudu. O Grêmio tinha dificuldades para criar e ainda errava muitos passes que geravam contragolpes. A posse de bola gaúcha era improdutiva, com toques para o lado.

Sem conseguir passar da intermediária, o Grêmio chegou ao empate de forma improvável. O zagueiro David Braz arriscou de muito longe e acertou o ângulo. O gol deixou o Palmeiras na bronca, porque na origem do lance a arbitragem deu lateral para os gaúchos, mas foi Pepê o último a tocar na bola. O técnico Luiz Felipe Scolari chegou a receber o único amarelo do jogo.

Depois do empate neste sábado, fica a expectativa para o jogo da terça-feira pela Libertadores da América. Será a ida das quartas de final do torneio continental, e a volta será disputada no dia 27, no Pacaembu.