Internacional bate Fortaleza e encerra jejum fora de casa

O Internacional venceu o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (17), no Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado frustrou a estreia de Zé Ricardo no time da casa e encerrou um jejum dos gaúchos de quase um ano sem vitória fora de casa pelo torneio.

A última vez que o Internacional tinha somado três pontos como visitante na competição havia sido em 22 de agosto do ano passado, contra o Bahia. Quase um ano depois, o time de Odair Hellmann chega à marca de 24 pontos na classificação. Já o Fortaleza, que ficou com um a menos no fim do jogo pela expulsão de Bruno Melo, parou com 17 pontos.

Na quarta-feira (21), o Internacional entra em campo para enfrentar o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores. No Brasileiro, o próximo adversário dos gaúchos será o Goiás. Já o Fortaleza tem próximo compromisso no dia 25, contra o Santos.

Goleiro do Internacional, Danilo Fernandes foi destaque absoluto do jogo. Atualmente suplente de Marcelo Lomba, ele fez uma série de defesas difíceis no jogo.

Já o centroavante Santiago Tréllez ainda não marcou pelo Inter. Após nova oportunidade, o colombiano novamente não conseguiu marcar.

Apresentado na última quinta-feira (15), Bruno Silva estreou pelo Internacional. Com poucos treinos com o time gaúcho, o jogador foi para campo desde o início e sofreu com a falta de entrosamento. Errou passes e pouco contribuiu ofensivamente. Na defesa, porém, ocupou bem os espaços. "Sei que tenho que melhorar muito ainda. Mas correr nós vamos correr", disse, ao fim do primeiro tempo.

Antes do jogo, o técnico estreante Zé Ricardo anunciou que iria manter as ideias de seu antecessor, Rogério Ceni. E o fez em campo. Com marcação alta e um time ofensivo, postado com três atacantes e mantendo a posse de bola durante boa parte do jogo, o Fortaleza assumiu as rédeas da partida desde o início. O Internacional, postado defensivamente, só conseguiu criar chances esporádicas em contra-ataques que surgiram a partir de erros individuais do adversário. Na segunda etapa, a intensidade caiu, e o domínio dos mandantes também. O Internacional igualou as forças, e a partida ficou aberta.

O Internacional sofreu pressão. Sem saída contra o Fortaleza, o time gaúcho apostou em contra-ataques que praticamente não aconteceram. Marcado de cima, sem um bom encaixe defensivo, sobraram poucos momentos de posse de bola para fugir da marcação rival, e com isso a construção foi menor ainda. Quase sem conclusões, o Internacional só teve Danilo Fernandes como destaque. No segundo tempo, porém, a situação melhorou com o encaixe dos jogadores de lado de campo. Sarrafiore e Wellington Silva cresceram, as oportunidades apareceram e o gol aconteceu.

Uma invasão de abelhas atrasou o início da partida. O enxame uniu-se em uma das bandeiras de escanteio e, percebendo a perigosa presença dos animais, o árbitro da partida evitou o início do duelo. Jogadores de Internacional e Fortaleza voltaram para o aquecimento, e os bombeiros tentaram de todas as formas separar os animais.

Com extintores de incêndio, água e muito esforço, os bombeiros demoraram aproximadamente 19 minutos para contornar o caso e o jogo precisou começar sem a haste e a bandeirinha de escanteio em razão da insistência das abelhas. Já com a bola rolando, e com a bandeirinha reposta, elas se posicionaram em uma placa de publicidade, e seguiram lá.