Presidente gremista vê CBF 'privilegiar' Palmeiras; Renato mantém dúvida no time

Após o time do Grêmio treinar na tarde desta terça-feira no CT Luiz Carvalho, o presidente do clube, Romildo Bolzan, concedeu uma entrevista coletiva, que ele convocou por causa de dois objetivos principais. Um deles foi para pedir que o torcedor gremista tenha uma conduta apenas de apoio à equipe no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta, às 21h30, contra o Athletico-PR, em Porto Alegre.

E a outra razão mais evidente deste pronunciamento do dirigente foi para se manifestar oficialmente em relação ao que considerou um "privilégio" da CBF ao Palmeiras o fato de a entidade ter adiado o jogo do time paulista contra o Fluminense, inicialmente marcado para o próximo dia 25, para 10 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste último caso, Bolzan expressou a sua insatisfação porque o Grêmio pediu também pelo adiamento da partida do próximo dia 24, contra o Athletico-PR, em Porto Alegre, também por esta 16ª rodada, mas o duelo foi mantido nesta data. Inicialmente, este jogo estava agendado para o dia 25, mas foi antecipado pela CBF porque já para o dia 27 está marcado o confronto de volta entre gremistas e palmeirenses, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O duelo de ida deste mata-mata continental será no dia 20, na Arena Grêmio, e o adiamento do jogo com o Flu fará a equipe alviverde ter um maior número de dias para se preparar para o embate de volta com o time comandado por Renato Portaluppi, caso esta partida entre o clube gaúcho e o Athletico-PR seja mantida, de fato, para o dia 24.

"O Grêmio fez manifestação por escrito quando aconteceu o adiamento da rodada para o Palmeiras. Entendemos que é um privilégio. Que seja estendido para nós. Sugerimos duas datas alternativas. Estamos no aguardo. Eu vi que surgiu uma série de informações dizendo que isso não ia ser aceito. Não recebemos nada oficialmente. No momento que recebermos, vamos nos posicionar", afirmou Bolzan, para em seguida colocar em dúvida a lisura do tratamento dado pela CBF para os dois clubes neste caso. "Nos gera suspeição se beneficiar só um clube e temos que trabalhar o assunto, buscando um tratamento igualitário. Essa é a questão", completou.

Já ao comentar sobre o que espera dos torcedores gremistas, o mandatário revelou que as direções do Grêmio e do Athletico-PR entraram em um acordo para liberação de 2.200 ingressos para o torcedor visitante tanto para o duelo em Porto Alegre quanto para o jogo de volta em Curitiba. E agora o dirigente espera que também haja respeito da torcida do clube ao seguidores do rival já a partir desta quarta-feira.

"Nós estamos pedindo que a torcida do Grêmio não faça qualquer situação de afronta, como tivemos na Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, onde na verdade tivemos uma situação de foguetório... Peço que a torcida do Grêmio seja extremamente receptiva para que depois possamos ser bem recebidos pela torcida do Athletico-PR", disse.

Recuperado de dores nos tendões, que o fizeram ser poupado do jogo contra o Flamengo, no último sábado, no Maracanã, Diego Tardelli treinou normalmente pelo segundo dia consecutivo e foi liberado nesta terça-feira pelo departamento médico do Grêmio para ficar à disposição de Renato Portaluppi para o jogo desta quarta.

Porém, apesar de Tardelli provar que superou o problema ao trabalhar sem restrições no treino realizado sob clima frio na tarde desta terça no CT Luiz Carvalho, o treinador manteve a dúvida sobre quem escalará como titular do ataque. O comandante fechou a primeira parte da atividade, na qual dirigiu um trabalho tático, e permitiu a presença da imprensa apenas quando os atletas realizavam o tradicional rachão recreativo de véspera de jogo.

André desponta como favorito para ser escalado como titular, mas Tardelli também tem chance de entrar no lugar do atacante na formação inicial. E o único desfalque da equipe tricolor para o confronto desta quarta é o recém-contratado atacante Luciano, que não pode atuar pelo time gremista por já ter defendido o Fluminense nesta edição da Copa do Brasil.

Desta forma, uma provável escalação do Grêmio para este duelo de ida do mata-mata contará com Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André (Tardelli).