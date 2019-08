Carrasco do Grêmio em 2016, Marco Ruben espera repetir feito na Copa do Brasil

O Athletico-PR encara nesta quarta-feira o primeiro jogo pelas semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio, em Porto Alegre. Um dos jogadores do elenco mais motivados para o confronto é o centroavante Marco Ruben, que tem boas recordações em encontros contra o rival tricolor gaúcho. Em 2016, pela Copa Libertadores, marcou três gols e ajudou o Rosario Central a avançar às quartas de final, passando pelo Grêmio. Um dos tentos foi assinalado na casa adversária, em um triunfo por 1 a 0.

"Eu me lembro bem, foi uma grande eliminatória. Tomara que eu possa repetir isso. Se não conseguir, vou me esforçar ao máximo em campo para ajudar a equipe", destacou Marco Ruben. "Tenho muita expectativa neste ano, nesta Copa do Brasil. Estamos a poucas partidas de jogar uma final e de poder conquistar a Copa do Brasil", disse.

De volta ao Brasil após conquistar a Levain Cup, no Japão, e descansado da longa viagem, Marco Ruben se diz preparado para ajudar o Athletico-PR. "Foi muito importante ter descansado", afirmou o atacante, que foi poupado na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no fim de semana. "Foi difícil me adaptar à troca de horários, mas agora já estou bem. Pude descansar bem à noite e me sinto bem, com muita vontade e preparado para tudo que está por vir", completou.

Nesta terça-feira, o Athletico-PR encerrou a preparação para o primeiro duelo da semifinal. O último treinamento foi realizado no CAT Alfredo Gottardi, o CT do Caju, em Curitiba. Logo cedo, comissão técnica e jogadores se reuniram para um vídeo. Na sequência, o elenco iniciou o aquecimento em campo e o técnico Tiago Nunes e a comissão rubro-negra aproveitaram o expediente para trabalhar a parte tática. Bolas paradas encerraram os trabalhos.

Para o time paranaense chegar pela segunda vez em sua história à final do torneio - perdeu para o Flamengo, em 2013 -, Marco Ruben quer a equipe concentrada desde o primeiro minuto na Arena do Grêmio. "Tudo dependerá de como começar a partida. Estamos concentrados desde já e treinando para que possamos fazer um bom jogo. São 180 minutos, mas a primeira partida é muito importante. Vamos buscar uma vitória, como é nossa característica", finalizou.