Com contrato até 2020, Ceni será apresentado na tarde de terça pelo Cruzeiro

O trabalho de Rogério Ceni como técnico do Cruzeiro começará efetivamente nesta terça-feira (13). Será quando o treinador desembarcará em Belo Horizonte, vai comandar o seu primeiro treinamento na Toca da Raposa II e ainda será apresentando em entrevista coletiva.

Anunciado como novo técnico do Cruzeiro no último domingo, Ceni vai assinar contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020. E chegará ao clube acompanhado dos assistentes técnicos Charles Alexandre Patrice Francis Hembert e Nelson Simões Júnior e com o preparador físico Danilo Augusto da Silva. Ceni tem previsão de desembarque em Belo Horizonte às 6h45min desta terça-feira, no Aeroporto Internacional de Confins. E a sua apresentação foi agendada para as 14h30min, na Toca da Raposa II, antecedendo uma atividade da equipe no seu centro de treinamento.

Ceni iniciou a sua carreira como técnico no São Paulo, em 2017, e depois dirigiu o Fortaleza, faturando títulos da Série B (2018), do Campeonato Cearense (2019) e da Copa do Nordeste (2019), optando agora por deixá-lo para se transferir ao clube mineiro.

Aos 46 anos, ele chega ao Cruzeiro para suceder Mano Menezes, que deixou o comando da equipe na depois da derrota por 1 a 0 para o Internacional, no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na última quarta-feira. Além disso, o clube também está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos somados em 14 jogos, após empatar com o Avaí por 2 a 2, domingo, em Florianópolis, partida em que o time foi dirigido interinamente por Ricardo Resende, técnico do sub-20 do clube.

"O Rogério Ceni é um grande treinador e tenho certeza que ele vai fazer num grande trabalho. Vai pegar um grupo que está mordido e com vontade de sair dessa situação. O grupo está muito mobilizado e vai recebê-lo de braços abertos. A gente torce para ele fazer um grande trabalho e todo o staff do Cruzeiro vai dar todo o suporte que ele precisar para poder alavancar e melhorar o time na sequência da temporada. O torcedor pode ficar tranquilo, que o Cruzeiro vai terminar bem o Campeonato Brasileiro e acreditar no sonho do título da Copa do Brasil, porque o time já demonstrou muitas vezes que têm condições para isso", declarou Resende após o confronto em Florianópolis.