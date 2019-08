Brasil quebra recorde de ouros e fica em segundo no ranking geral

O Brasil sai do Pan Americano de Lima, encerrado ontem, com uma série de motivos para comemorar. A delegação somou inéditas 55 medalhas de ouro e encerrou a competição no segundo lugar no ranking geral, atrás apenas dos Estados Unidos. Somando também 45 pratas e 71 bronzes, o País alcançou o pódio 171 vezes.

Ontem, um dos destaques foi Mayra Aguiar. A judoca da Sogipa conquistou seu primeiro ouro em disputas de Pan, vencendo a cubana Kaliema Antomarchi na final do meio pesado. Na sexta-feira, Rafaela Silva venceu a final até 57kg e virou a primeira atleta brasileira a sagrar-se campeã olímpica, mundial e pan-americana.

Na madrugada de ontem, o basquete feminino também fez história: bateu os EUA por 79 a 73 e ficou com o ouro, repetindo o feito de 1991, em Havana.

No sábado, o Brasil comemorou, entre outros, o triunfo de Guilherme Costa na natação, com o ouro nos 1.500m livre. Foi o melhor desempenho da modalidade, com 30 medalhas. O Brasil também alcançou marca histórica na vela (nove medalhas, cinco de ouro) e o inédito hexacampeonato no handebol feminino, além dos primeiros ouros da história no badminton, boxe feminino, maratona aquática, patinação, taekwondo e triatlo.