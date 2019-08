Com reservas, Grêmio encara o Flamengo no Rio de Janeiro

Depois de perder pontos para equipes da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tentará se reabilitar diante de times que estão no topo da classificação. Neste sábado, às 19h, no Maracanã, o time gaúcho enfrenta o Flamengo, terceiro colocado na competição.

O técnico Renato Portaluppi deve levar uma equipe praticamente reserva para o Rio de Janeiro, já que o foco é o jogo com o Athletico-PR, pelas semifinais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, na Arena. O trabalho desta quinta-feira teve a primeira parte fechada à imprensa e não apresentou um esboço de escalação para a partida, mas tudo indica que os titulares serão preservados. Além disso, Geromel, Maicon e Alisson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quem deve fazer sua estreia com a camisa tricolor é Luciano. Após se destacar no Fluminense no primeiro semestre, o atacante pode começar uma partida pelo clube pela primeira vez. Ele já ficou no banco no empate por 3 a 3 com a Chapecoense, mas foi preterido por Luan e Diego Tardelli.

O camisa 9, aliás, era dúvida para enfrentar os cariocas, já que não participou do treinamento realizado na quarta-feira. No entanto, Tardelli participou normalmente da atividade desta quinta-feira e deve reforçar o time no Maracanã. A provável escalação gremista tem Julio César; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Darlan, Thaciano, Luciano, Luan e Pepê; Tardelli.