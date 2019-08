Estreia de Pia na seleção feminina será em torneio amistoso no fim do mês

Contratada há cerca de 15 dias , a treinadora sueca Pia Sundhage já tem data definida para fazer a sua estreia na seleção brasileira feminina de futebol. A CBF confirmou nesta quinta-feira (8) a disputa de um torneio amistoso com outros três países, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o primeiro jogo será contra a Argentina, no próximo dia 29, uma quinta-feira, às 21h30min, em uma das semifinais. A outra será entre Chile e Costa Rica.

Este será o primeiro desafio de Pia Sundhage no novo cargo, que foi contratada para o lugar de Osvaldo Alvarez, o Vadão, e o primeiro da seleção feminina depois da disputa do Mundial. Na França, o Brasil caiu nas oitavas de final para a anfitriã com uma derrota por 2 a 1 na prorrogação. Antes, na fase de grupos, havia derrotado Jamaica e Itália e perdido para a Austrália.

A competição amistosa terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas. As duas semifinais serão no próximo dia 29 e as partidas restantes - final e disputa do terceiro lugar - acontecerão em 1 de setembro, um domingo. O torneio será realizado na primeira data Fifa após o Mundial, entre 26 de agosto a 3 de setembro.

A convocação da seleção para a disputa destes amistosos serão no próximo dia 20, às 15h, no auditório da CBF, no Rio de Janeiro. Após o anúncio da lista, Pia Sundhage dará entrevista coletiva. A competição servirá como primeiro teste da nova técnica visando os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão.