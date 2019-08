Hipismo brasileiro conquista a medalha de ouro nos saltos em Lima

O Brasil segue em disputa acirrada com o México pela segunda colocação no quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ontem, o País faturou mais um ouro, desta vez no hipismo, na categoria salto por equipes. Além do lugar mais alto do pódio, o Brasil garantiu ainda a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. A equipe formada por Eduardo Menezes, Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Lambre encerrou o percurso com apenas 12.39 pontos, na primeira colocação, seguida por Estados Unidos e México. E podem vir mais medalhas, já que as finais individuais acontecem amanhã.