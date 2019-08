Renato prioriza bate-papo com os jogadores do Grêmio antes de treino

O técnico Renato Portaluppi priorizou a conversa com os jogadores, em vez de indicar a formação do Grêmio que vai enfrentar o Flamengo, sábado, no Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, o treinador se reuniu com o elenco durante cerca de 30 minutos, antes do início das atividades no gramado.

O bate-papo teve início no CT Luiz Carvalho às 9h30min, meia hora antes do começo do treino. "Nem sempre conversamos ali no campo. Acho que são coisas que ficam no campo ou dentro do vestiário, cabe a nós focar sempre para cada jogo e corresponder ao professor. É conversa que toda semana a gente tem", desconversou o zagueiro Paulo Miranda.

Depois da conversa, Renato comandou um treino técnico, com foco na troca de passes e na posse de bola. Os jogadores foram divididos em três times. O técnico evitou esboçar uma formação titular para o duelo do fim de semana. Um novo coletivo acontece hoje à tarde.

O atacante Diego Tardelli esteve na conversa com todo o elenco, mas não participou das atividades no gramado. Ele foi direto para a academia. Na terça, ele deixou o treino mais cedo, o que gerou dúvidas sobre suas condições físicas. Mesmo se estiver pronto para o duelo, ele deve ser opção no banco de reservas.

Como o treinador deve poupar os titulares - já pensando no confronto de ida com o Athletico-PR, quarta-feira, na Arena, pelas semifinais da Copa do Brasil -, a provável escalação da equipe gremista para enfrentar os cariocas no Maracanã deve ter Julio César; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Darlan, Thaciano, Vico (Tardelli), Luan e Pepê; Luciano.

A participação de Everton na conquista da Copa América pela seleção brasileira voltou os olhos do mundo para o atacante do Grêmio. Mesmo com a possibilidade de muitos interessados, apenas uma proposta do futebol chinês chegou de oficial na mesa do presidente Romildo Bolzan Júnior. Agora, o Napoli, da Itália, que já havia feito sondagem, parece preparar uma nova investida. A janela de transferências do futebol italiano se encerra no dia 2 de setembro.