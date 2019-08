Chloé Calmon ganha no surfe em dia cheio de medalhas

A surfista Chloé Calmon conquistou ontem mais uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ela venceu, na final do longboard, a peruana Maria Fernanda Reyes e deu ao País a quarta medalha na modalidade. Os outros medalhistas foram Lena Guimarães (ouro no SUP Race), Vinicius Martins (prata no SUP Race) e Nicole Pacelli (bronze no SUP Wave).

E o que não faltou, no domingo, foram medalhas para o Brasil. Além do surfe, o País faturou quatro ouros, dois com Ana Satila e dois com Pepê Gonçalves na canoagem, além do bronze com Felipe Borges. No hipismo, a equipe faturou a prata no cross-country do concurso completo de equitação. Já nos 20 quilômetros da marcha atlética, Caio Bonfim ficou com a prata, e Erica Sena, com o bronze. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha levou o ouro e Viviane Jungblut, o bronze.