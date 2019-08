São José empata com Paysandu e segue na zona de classificação aos playoffs

O São José empatou em 1 a 1 com o Paysandu, na noite deste sábado (3), no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, pela 15ª da Série C. O empate chegou a levar o Zequinha momentaneamente a liderança do Grupo B, com 24 pontos.

Os porto-alegrenses dominaram a primeira etapa. Aos dez minutos, Matheusinho abriu o marcador. Na etapa complementar, os visitantes igualaram o placar com um penal anotado por Tomas Bastos, aos cinco minutos.

O resultado garantiu a permanecia do clube da Capital na Série C. A equipe segue na zona de classificação aos playoffs.

Na próxima rodada, no domingo (11), o São José medirá forças com o Boa Esporte no domingo, às 16h, no Municipal de Varginha.