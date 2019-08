Em casa, Brasil vence o Vitória e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil, de Pelotas, levou a melhor e venceu em casa o Vitória por 1 a 0, neste sábado, no estádio Bento Freitas, pela 14.ª rodada. O resultado levou o time gaúcho aos 17 pontos, se afastando da zona da degola e subindo para a 11.ª colocação. Já o baiano, que voltou a perder após duas partidas, segue entre os últimos com 11.