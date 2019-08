Susto no hipismo: brasileiro cai durante prova do Pan-Americano

No décimo primeiro dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, um susto no hipismo complicou a situação da equipe do Conjunto Completo de Equitação (CCE) - que inclui as modalidades Adestramento, Cross-Country e Salto. O cavaleiro brasileiro Ruy Leme da Fonseca, sofreu uma queda durante prova e o cavalo Ballypatrick SRS caiu em cima do atleta. Ruy foi levado a um hospital para examinar o ombro, mas, apesar do susto, não se machucou com gravidade. O cavalo também não se machucou.

A equipe do Brasil busca uma das duas vagas em disputa para a Olimpíada de Tóquio 2020. Os brasileiros foram bem no Adestramento ficando na terceira posição, com 85,90 pontos perdidos, atrás de Estados Unidos (76,40) e Canadá (81,30). A queda e a consequente eliminação de Fonseca complica a situação do Brasil, que não terá mais direito a descarte da pior nota. Ainda disputam o cross-country pela equipe verde-amarela Rafael Losano, Marcelo Tosi e Carlos Parro.

Tiro esportivo

Já no tiro esportivo, Ana Luiza Ferrão se classificou para a final da pistola tiro rápido 25 metros (m) feminino. A brasileira ficou na sétima colocação na eliminatória e garantiu vaga entre as oito que vão disputar medalha neste sábado. Rachel Castro terminou em 16º e não segue na competição.

Na carabina mista 10m, o Brasil chegou perto, mas não conseguiu vaga entre os cinco primeiros. Na eliminatória, Geovana Meyer e Leonardo Nascimento terminaram a disputa na sexta posição. Jefferson Lima e Simone Prachtausser ficaram em 20º.

Tênis

Carol Meligeni vai disputar o bronze, no tênis. A brasileira perdeu hoje na semi-final e com isso, o sonho de repetir o ouro do tio Fernando Meligeni no Pan, chegou ao fim. Carol perdeu por 2 sets a 0 (7/6 e 6/2) para a norte-americana Caroline Dolehide.

Saltos ornamentais

Principal nome dos saltos ornamentais do Brasil, Ingrid de Oliveira está classificada para a final da plataforma de 10m. Ela passou pelas eliminatórias em sétimo lugar, com 302,55 pontos. A prova foi fortíssima e contou com a presença de quatro finalistas do mundial, realizado no mês passado na Coreia do Sul. Ingrid acabou cortada daquela competição por causa de uma lesão na mão, que também a impediu de ter a melhor preparação para o Pan.

Em nono, Andressa Mendes está na final, que será disputada ainda hoje, às 21h no horário de Brasília.

Surfe

No Surfe stand-up paddle (SUP), após avançar diante do canadense Finn Spencer na manhã de hoje, Luiz Diniz, foi eliminado para o norte-americano Daniel Hughes na quarta rodada da repescagem. Ele somou 6,00 (5,00 + 1,00) contra 11,20 (5,67 + 5,53) do atleta dos EUA.

Canoagem

O sábado também foi produtivo para o Brasil na conoagem slalom. Todos os brasileiros que disputaram as eliminatórias hoje garantiram vaga nas semifinais: Felipe Borges (C1 masculino), Ana Sátila (C1 feminina), Pepê Gonçalves (K1 masculino) e Omira Estácia (K1 feminino). Eles voltam a competir neste domingo.