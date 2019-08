Porto Alegre recebe campeonatos LGBT de futebol e handebol no próximo final de semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Entre os dias 3 e 4 de agosto, Porto Alegre sediará dois dos maiores eventos LGBTs esportivos do país: a 4ª Copa Sul LGBT de Futebol e a 2ª QueerCup de Handebol. Na disputa de futebol society sete, serão dez equipes masculinas e dez femininas da Região Sul. Já o torneio de handebol reunirá times de todo o país.

Neste ano, o Sport Club Pampacats, de Porto Alegre, será o anfitrião das competições. A agremiação completa dois anos de fundação em agosto e vai celebrar o aniversário do clube durante os torneios. O evento será realizado na sede do Sesc Protásio Alves, número 6220. A partir das 8h30min, será realizado um congresso técnico, seguido pela cerimônia de abertura. As competições acontecem paralelamente a partir das 10h30min.

O local do evento já havia recebido em setembro de 2018 o GayPrix - torneio de vôlei organizado pelo Pampacats. O evento reuniu 11 equipes de cinco estados brasileiros e mais de 140 atletas.

Para as três competições do próximo final de semana, são aguardados mais de 440 esportistas. A expectativa de público é de mais de duas mil pessoas nos dias de evento, que contará ainda com atividades paralelas para o público, como cama elástica, castelo inflável e quadra de tênis.

De acordo com o presidente do Pampacats, David Reis, "o evento busca chamar a atenção da sociedade para o desafio que LGBTs tem durante suas vidas para conseguir praticar um esporte."

A primeira edição da QueerCup ocorreu na capital paranaense, com organização da equipe Capivara, enquanto o campeonato de futebol já contou com duas edições, nas cidades de Florianópolis e Curitiba, sob a coordenação das equipes Sereyos e Capivara, respectivamente.