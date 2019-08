Goleada em Assunção para carimbar a vaga nas quartas de final

A vantagem obtida em Porto Alegre com a vitória por 2 a 0 era muito boa e dava certa tranquilidade aos gaúchos para o confronto da noite desta quinta-feira, em Assunção, contra o Libertad. O Grêmio de Renato, porém, quando se tata de mata-mata, joga sempre para vencer. E não foi diferente no estádio Defensores del Chaco. O Tricolor não tomou conhecimento dos paraguaios e goleou por 3 a 0 para carimbar a vaga nas quartas de final – pela 11ª vez na história. Agora, os gaúchos encaram o Palmeiras, de Felipão.

Mal a partida havia começado, e o Tricolor já estava largando na frente no placar. Aos 4 minutos, após escanteio cobrado da direita, Everton dominou no meio da área. O Cebolinha chutou e a bola bateu na mão do defensor: pênalti. Aos 6, Jean Pyerre cobrou, forte, no lado esquerdo de Martín Silva para fazer o gol.

O Libertad tentou assustar aos 8, em jogada aérea, mas Paulo Victor mandou a cabeçada para escanteio. Aos 20 minutos, veio o segundo gol gaúcho. E ele saiu dos pés do nome do jogo na primeira etapa. Everton avançou pelo meio e a bola ficou com André que, de primeira, bateu de canhota, da entrada da área, no canto direito do goleiro, para ampliar.

Os donos da casa voltaram a insistir no ataque buscando descontar e criaram seguidas chances aos 41 – cabeçada que Paulo Victor mandou para a linha de fundo – e aos 42, quando o goleiro gremista espalmou chute de Óscar Cardozo de fora da área.

Quando a etapa inicial se encaminhava para o fim, o Grêmio deu mais um golpe nos paraguaios, mais uma vez por meio do sempre tão criticado André. Depois de seguidas disputas pelo meio da área, a bola ficou com o centroavante que se livrou de dois marcadores, passou pelo goleiro e finalizou, quase sem ângulo, para o fundo das redes.

Indo para o vestiário com alarga vantagem de 3 a 0 no marcador, somada aos 2 a 0 aplicados em Porto Alegre, o Tricolor tirou o pé do acelerador. A etapa final serviu para dar rodagem à Luan e Diego Tardelli, que deverão ser úteis nos confrontos importantes na sequência da temporada. Nem os visitantes tentaram com ímpeto ampliar a vantagem, nem os anfitriões se expuseram em busca de reduzir a desvantagem.