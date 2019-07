Vitória, quebra de recorde no Beira-Rio e vaga colorada nas quartas

Casa cheia e quebra de recorde público para comemorar a classificação às quartas de final da Libertadores da América. Ao todo, foram 48.530 torcedores no Beira-Rio, ontem, para uma renda de R$ 3.085.090,00 e presenciaram uma grande atuação de D’Alessandro um dia após o argentino comemorar 11 anos de Inter. O Colorado foi superior, controlou a partida e venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 0, três no agregado. O Colorado espera o classificado entre Flamengo e Emelec para saber quem será seu adversário.

Quem mostrou vontade de acabar com o jejum de quase quatro meses sem marcar foi o uruguaio Nico López. As duas primeiras chances vieram com a camisa 7. Aos nove minutos, Uendel tocou para Nico que chutou para boa defesa de Mejía. No minuto seguinte, ele bateu por cima, assustando o goleiro uruguaio. Já que os atacantes não estavam resolvendo, a zaga subiu ao ataque. Aos 16, D’Ale cobrou escanteio e Moledo, livre, se agachou para cabecear para o fundo das redes.

Os uruguaios apoiados por mais de 2.900 torcedores até tentavam uma reação, mas os Colorados seguiam embalados para aumentar ainda mais a vantagem. Aos 33, Nico até balançou as redes, mas o bandeirinha já havia marcado impedimento de Uendel. Em seguida, Cuesta lançou o uruguaio na cara de Mejía, que saiu nos pés do camisa 7 e afastou o perigo. Nos acréscimos, Nico apareceu sozinho e chutou para marcar o segundo, mas, mais uma vez, o atacante estava impedido.

No intervalo, algumas cadeiras foram arremessadas pelos torcedores do Nacional em direção à torcida colorada. Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo. O Nacional ensaiou uma pressão, mas lhe faltou capricho no arremate final. Enquanto isso, o Inter tinha espaços para contra-atacar. Em um desses avanços, Guerrero chutou firme, mas Mejía segurou. Aos 13, foi a vez de D’Ale chutar com perigo, mas a bola saiu à esquerda.

O Inter seguiu em busca do segundo gol. Aos 26, D’Ale tocou para Nonato, que se livrou da marcação e chutou tirando tinta da trave esquerda. Sobis também assustou Mejía. A partida estava controlada, a torcida em chamas e os minutos restantes foram de controle do jogo à espera do apito final. Mas nos acréscimos, assim como em Montevidéu, Guerrero recebeu ótima assistência de Sobis e bateu na saída de Mejía para fazendo o segundo e dar números finais ao marcador.