Sem mistérios, Grêmio encara Libertad hoje para confirmar vaga

Desde que anunciou a escalação para enfrentar o CSA, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi praticamente deixou claro quais seriam os 11 titulares do Grêmio para o duelo de hoje, às 21h30min, contra o Libertad, em partida de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Com a vitória por 2 a 0 em casa, os gaúchos podem até perder por um gol de diferença no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, que mesmo assim avançam às quartas de final.

As únicas dúvidas eram na defesa e no comando de ataque. Com Geromel suspenso em razão da expulsão no jogo de Porto Alegre, Paulo Miranda e David Braz brigavam pela vaga. O primeiro atuou no empate sem gols em Maceió, enquanto o segundo ficou no banco. Além disso, em favor de Braz, está o gol que ele marcou contra os paraguaios na Arena.

Na frente, a escalação tanto de Diego Tardelli quanto de Luan no jogo do Brasileirão encaminhou a presença de André entre os titulares na Libertadores. Ainda que com repetidas atuações fracas, o jogador segue com moral com o treinador, que insiste em sua manutenção no time. Assim, o Tricolor, que treinou com portões abertos ontem no Paraguai, deve ir a campo com Paulo Victor; Leonardo Gomes, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.