Tite é indicado pela Fifa ao prêmio de melhor técnico do mundo

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (31) os dez indicados ao prêmio de melhor técnico de futebol masculino da temporada e incluiu Tite na relação. Comandante da seleção brasileira, o treinador conduziu recentemente a equipe nacional ao título da Copa América, feito destacado pela entidade ao revelar a presença do gaúcho na seleta lista.

Além disso, a Fifa também ressaltou que a seleção sofreu apenas um gol na sua vitoriosa campanha na Copa América. E também marcou 15 gols nos seis jogos disputados no torneio de seleções. Assim, Tie volta a figurar entre os dez candidatos ao prêmio, algo que ocorreu em 2017, mas não no ano passado, quando o Brasil tinha parado nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Tite não é o único técnico de seleções indicado pela Fifa para a sua premiação. A lista também conta com Djamel Belmadi, campeão da Copa Africana de Nações pela Argélia, Didier Deschamps, o comandante da França, Ricardo Gareca, finalista da Copa América com a seleção peruana, e Fernando Santos, que faturou a Liga das Nações com Portugal.

Os outros cinco treinadores concorrentes estão à frente de clubes. São eles: Marcello Gallardo, campeão da Copa Libertadores de 2018 pelo River Plate, Pep Guardiola, que faturou o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga pelo Manchester City, Jürgen Klopp, que faturou a Liga dos Campeões da Europa pelo Liverpool, Mauricio Pochettino, vice da Liga dos Campeões com o Tottenham, e Erik Ten Hag, campeão holandês e semifinalista da Liga dos Campeões com o Ajax.

Sem a presença de brasileiros, a Fifa também revelou a lista de dez candidatos ao prêmio de melhor comandante do futebol feminino. A relação tem Milena Bertolini (Itália), Jill Ellis (Estados Unidos), Peter Gerhardsson (Suécia), Futoshi Ikeda (seleção sub-20 do Japão), Toña Is (seleção sub-17 da Espanha), Joe Montemurro (Arsenal), Phil Neville (Inglaterra), Reynald Pedros (Lyon), Pal Riley (North Carolina Courage, dos EUA) e Sarina Wiegman (Holanda).

A definição dos treinadores indicados ao prêmio da Fifa se deu pelo desempenho esportivo entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho deste ano. Os dez nomes agora serão colocados em votação, sendo que a participação popular tem peso semelhante ao de especialistas da comunidade do futebol - jornalistas e capitães e treinadores das seleções nacionais. Os três finalistas serão anunciados posteriormente, sendo que a entrega dos prêmios do Fifa The Best está agendada para 23 de setembro, em Milão.