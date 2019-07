Zanetti é prata nas argolas, e Chico Barretto, ouro no cavalo com alça

O Brasil conquistou mais duas medalhas na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos. Chico Barretto fez uma bela exibição no cavalo com alça e ficou com o ouro. Já Arthur Zanetti não conseguiu ter uma ótima apresentação nas argolas - como havia obtido na prova por equipes - e acabou ficando com a prata, atrás do mexicano Fabian de Luna.

No vôlei de praia, a participação brasileira encerrou com a conquista de um bronze na chave feminina, com Ângela e Carol Horta. Elas derrotaram as cubanas Maylen Delís e Leila Martínez por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18). Os outros bronzes do dia foram conquistados por Roberto Schmits no tiro, pela fossa olímpica masculina, e Abner Teixeira, no boxe, na categoria até 91kg.