Em jogo sofrível, Grêmio fica no 0 a 0 com o CSA

De um lado, um time fraco, que luta para não ser rebaixado; de outro, uma equipe formada praticamente só por reservas. Não dava mesmo para esperar uma grande partida entre CSA e Grêmio, ontem à noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Assim, sem surpresa nenhuma, o resultado acabou sendo um empate em 0 a 0, em um jogo sofrível que fechou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com apenas um titular – Geromel, escalado por estar suspenso na Libertadores –, o Tricolor pouco foi ameaçado no primeiro tempo, mas tampouco assustou os alagoanos. Aos 34, em uma bobeira coletiva do sistema defensivo gremista, Jonatan Gómez avançou e arriscou de fora da área, mandando pra fora. Já o time gaúcho só foi ter uma boa chance aos 46, quando Luan desperdiçou uma falta quase na risca da área, ao chutar desviado na barreira.

Notícias sobre esportes são importantes para você?

Na etapa final, o jogo ficou um pouco melhor (na verdade, menos pior), com os dois times mais dispostos a atacar. O Grêmio teve mais chances, mas pecou muito na finalização – isso quando conseguia finalizar, já o que a articulação precária do time raramente resultava em um lance de perigo. Um dos raros destaques do time, o garoto Darlan criou uma boa oportunidade aos 21, deixando Pepê cara a cara com o goleiro, mas o atacante mandou a bola longe do gol. O técnico Renato Portaluppi tentou decidir o jogo, colocando Everton. Mas o craque do time parece ter sido “contaminado” pelo mau futebol do time na capital alagoana, e pouco fez. O próximo compromisso tricolor é na quinta-feira, contra o Libertad, pela Libertadores. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Grêmio pode até perder por um gol no Paraguai que garante presença nas quartas de final.

Também ontem, a direção oficializou a contratação do atacante Luciano. O atleta, de 26 anos, estava emprestado pelo Leganés, da Espanha, ao Fluminense. O Tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador em definitivo, até dezembro de 2022.