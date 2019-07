Canoagem, triatlo e taekwondo dão ouro ao Brasil

Depois da difícil estreia no sábado, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, quando o parceiro Erlon Souza sofreu um mal súbito durante a disputa de duplas (C2 1000), o canoísta Isaquias Queiroz teve um grande dia ontem. O medalhista olímpico pegou a dianteira nos primeiros 500m na prova C1 10000. Na reta final, o combate foi remada a remada contra o cubano Fernando Jorge, vice-campeão mundial na categoria. O brasileiro levou a melhor: completou em primeiro lugar o percurso em 3m47s631.

Em segundo lugar, com a prata, ficou o cubano, com o tempo de 3m48s57. O bronze foi para o canadense Drew Hodges, com 3m58s454. As provas de canoagem estão sendo realizadas na Laguna de Meio Mundo, no Parque Natura de Albufera, a 180 quilômetros da capital peruana.

Foi a quarta medalha de Isaquias Queiroz em Jogos Pan-Americanos, e a única no Pan de Lima. Na Rio 2016, Isaquias Queiroz conquistou duas pratas e um bronze.

Também ontem, Milena Titoneli levou ouro no taekwondo e Vagner Souta ganhou o bronze na prova K1 1000, com o tempo de 3m35s960. O canadense Marshall Hughes ficou em segundo (3m35s907). O vencedor foi o argentino Augustin Vernice, com 3m31s995.

No triatlo, a equipe brasileira formada por Luisa Baptista, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Kauê Willy subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer o revezamento misto. O Brasil começou bem a prova: Luísa abriu a competição dos 300 metros de natação e foi a primeira a sair do mar. Depois percorreu 6,6 quilômetros de bicicleta e 1,5 quilômetro de corrida, terminando na primeira colocação. Em seguida, Kawê caiu para a vice-liderança, ao ser ultrapassado na prova de natação. Na terceira prova, Vittoria retomou a liderança. Manoel Messias manteve-se à frente até cruzar a linha de chegada.

Na ginástica artística, Flávia Saraiva levou o bronze na final do individual geral. Somou 54,350 pontos, ficando atrás da canadense Ellie Black (55,250) e de Riley McCusker, dos EUA (55,125).