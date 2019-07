Triatlo, patinação e taekwondo dão ouro para o Brasil

O Brasil comemorou, no sábado, as duas primeiras medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A primeira foi no triatlo, com Luisa Baptista completando a corrida em 2h00min55seg. A conquista brasileira teve dobradinha, já que Vittoria Lopes ficou com a prata. Por sua vez, Bruna Wurts brilhou na patinação artística, atingindo 103.17 pontos. Ontem, Edival Marques, do Taekwondo, levou o terceiro ouro.