Geromel deve ser o único titular gremista contra o CSA

Na terceira partida pelo Brasileirão desde o fim da pausa para a Copa América, o Grêmio deve escalar pela terceira vez um time de reservas. Poupando titulares para a partida de volta contra o Libertad, do Paraguai, pela Libertadores, o Tricolor vai a campo hoje, às 20h, contra o CSA, tentando não ficar longe demais dos líderes do Brasileirão. A partida é no Rei Pelé.