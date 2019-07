Inter bate Ceará com time reserva e volta a vencer no Brasileirão

O Internacional chegou à sexta vitória no Campeonato Brasileiro 2019. Neste sábado (27), em Porto Alegre, o time gaúcho ganhou a partida diante do Ceará, pela décima segunda rodada. Mesmo com escalação reserva, o colorado se impôs na etapa inicial e venceu com o gol de Martin Sarrafiore.

Nos minutos finais do confronto, Guilherme Parede chegou a fazer outro gol, mas o lance foi anulado com auxílio do VAR por impedimento. Placar final: 1 a 0.

O Inter não vencia desde a nona rodada, quando fez 3 a 1 no Bahia. Nas duas rodadas mais recentes, o time gaúcho perdeu para o Athletico, em Curitiba, e empatou com o Grêmio, no Beira-Rio.

Agora, o colorado soma 20 pontos e está em quinto lugar. O Atlético-MG, que visita o Goiás no domingo, pode tirar mais uma colocação do Inter.

Na próxima rodada, o Internacional visita o Fluminense e o Ceará recebe o Fortaleza. As duas partidas acontecem no sábado, às 19h. Para o time gaúcho, no entanto, a agenda reserva um jogo antes disso: a segunda partida com o Nacional-URU, pela Libertadores.